Мовиться про Анатолія Самохвалова. Він збирався їхати до Талліна на чемпіонат Європи з фігурного катання.

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Естонія не пустила російського журналіста: подробиці

Естонія відмовилася видавати візу журналісту "РИА Новости" Анатолію Самохвалову.

Той збирався їхати до Талліна для начебто висвітлення чемпіонату Європи з фігурного катання.

А проте естонська влада не пустила його – через ймовірну загрозу безпеці.

Одна чи більше держав (Шенгенської зони, – 24 канал) вважають, що ви створюєте загрозу для громадського порядку чи внутрішній безпеці,

– мовиться в обґрунтуванні.

У російському міністерстві закордонних справ відреагували: мовляв, "щось не так з внутрішньою безпекою Естонії".

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