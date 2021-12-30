Речь идет об Анатолии Самохвалове. Он собирался ехать в Таллинн на чемпионат Европы по фигурному катанию.
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Эстония не пустила российского журналиста: подробности
Эстония отказалась выдавать визу журналисту "РИА Новости" Анатолию Самохвалову.
- Тот собирался ехать в Таллинн для якобы освещения чемпионата Европы по фигурному катанию.
- Однако эстонские власти не пустили его – из-за вероятной угрозы безопасности.
Одно или более государств (Шенгенской зоны – 24 канал) считают, что вы создаете угрозу для общественного порядка или внутренней безопасности,
– говорится в обосновании.
В российском министерстве иностранных дел отреагировали: мол, "что-то не так с внутренней безопасностью Эстонии".
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