Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович рассказал, что российская армия находится не в лучшем положении. По его словам, у них нет вариантов на нашей земле.
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Честно говоря, как военный, я не вижу вариантов для российской армии в Украине,
– сказал он.
По словам Арестовича, оккупанты еще движутся по инерции приказов.
"Но стараться окружать одновременно 4 крупные городские агломерации, Киев, Харьков, Мариуполь, Николаев, 200 тысячами войск, разнесенных на дистанции 500 километров, могут только полные идиоты", – заверил Арестович.
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