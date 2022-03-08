Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович рассказал, что российская армия находится не в лучшем положении. По его словам, у них нет вариантов на нашей земле.

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Честно говоря, как военный, я не вижу вариантов для российской армии в Украине,

– сказал он.

По словам Арестовича, оккупанты еще движутся по инерции приказов.

"Но стараться окружать одновременно 4 крупные городские агломерации, Киев, Харьков, Мариуполь, Николаев, 200 тысячами войск, разнесенных на дистанции 500 километров, могут только полные идиоты", – заверил Арестович.

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