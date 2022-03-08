Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович розповів, що російська армія перебуває не в найкращому становищі. За його словами, у них немає варіантів на нашій землі.
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Україна 13 днів героїчно обороняється від навали російських орків. Втім, на кожному метрі нашої землі окупанти не досягають значного успіху.
Джерело:Олексій Арестович у фейсбуці
Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович розповів, що російська армія перебуває не в найкращому становищі. За його словами, у них немає варіантів на нашій землі.
Новина доповнюється…