Я не военный объект, меня не нужно освобождать, – трогательное обращение к Путину

В сети опубликовали видео обращение к российским оккупантам от украинского пострадавшего от войны ребенка.

Видео на фоне разрушений, нанесенных российской армией украинским городам. Опубликовали его на странице Образовательного центра Верховной Рады Украины.

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С начала войны, которую Россия начала против Украины,Это страшная статистика, но не конечная, поскольку количество жертв среди деток может быть больше – россияне постоянно обстреливают мирные жилые районы.

"Я не военный объект. Меня не надо освобождать. Я на своей земле. Я просто ребенок, который хочет просыпаться не от сирен. И чтобы мама с папой не бежали в укрытие. И чтобы мир. И чтобы Рекс не лаял на танки ", – говорится в видео.