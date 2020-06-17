В центре Киева под домом президента Зеленского 17 июня собрались сторонники пророссийского блогера Анатолия Шария. Они требуют "защитить от нападений простых людей". Однако кто должен их защищать – неизвестно. Ведь как выяснилось, фанаты Шария не знают, кто в Украине отвечает за "защиту" (правоохранители) и кто является министром внутренних дел (Арсен Аваков).

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На митинг под здание Зеленского вышли около тысячи сторонников скандального Шария. Люди скандировали заученные лозунги: "Вова, выходи", "Не мой президент", "Закон один для всех", "Верни наши голоса", "Мы уходим, но мы вернемся", пишет 24 канал.

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В то же время эти же сторонники Шария не смогли адекватно ответить на большинство вопросов журналиста 24 канала Андрея Костюка.

Так, Андрей во время митинга спросил одну из фанаток пророссийского блогера, благодарна ли она полиции и Авакову в частности. В ответ на это женщина начала говорить общими фразами и признала, что вообще не знает, кто такой Аваков.

Ну нет, мы признательны этим полицейским (которые следили за правопорядком на митинге – 24 канал), что стояли с нами вместе на жаре, защищали нас... Я не знаю Авакова и как он к этому причастен. Я не знаю, хороший Аваков, или плохой министр... Но он очень состоятельный министр. Если он захочет, то он сделает все, что только он захочет: и реформы, и выполнение своих служебных обязанностей,

– ответила фанатка Шария.

Также наш журналист спросил женщину о войне на Донбассе. Она же заявила, что не считает, что на Востоке Украины идет война: "Там гражданский конфликт и воюют украинцы с украинцами".

После этого Андрей спросил, почему тогда даже в Нидерландах сейчас идет судебный процесс относительно сбития российской ракетой самолета Boeing рейса MH17 в небе над Донбассом. Причастными к этому являются российские наемники. Однако фанатка Шария не знала, что ответить на это уточнение. Немного подумав, женщина опять же сказала общую фразу, которая показала ее незнание элементарных дел: "А почему? ... Ну и что? Это действительно одна из версий".

Фанатка Шария не может нормально ответить на вопрос журналиста 24 канала: видео

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