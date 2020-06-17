У центрі Києва та під будинком президента Зеленського 17 червня зібралися прихильники проросійського блогера Анатолія Шарія. Вони вимагають "захистити від нападів простих людей". Однак хто має їх захищати – невідомо. Адже як з'ясувалося, фанати Шарія не знають, хто в Україні відповідає за "захист" (правоохоронці) і хто є міністром внутрішніх справ (Арсен Аваков).

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На мітинг під будинок Зеленського вийшли близько тисячі прихильників скандального Шарія. Люди скандували завчені гасла: "Вова, выходи", "Не мой президент", "Закон один для всех", "Верни наши голоса", "Мы уходим, но мы вернёмся", пише 24 канал.

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Водночас ці ж прихильники Шарія не змогли адекватно відповісти на більшість питань журналіста 24 каналу Андрія Костюка.

Так, Андрій під час мітингу запитав одну з фанаток проросійського блогера, чи дякує вона поліції і Авакову зокрема. У відповідь на це жінка почала говорити загальними фразами і визнала, що взагалі не знає, хто такий Аваков.

Ну нє, ми вдячні оцим поліцейським (які стежили за правопорядком на мітингу – 24 канал), що стояли з нами разом на спеці, захищали нас… Я не знаю Авакова і як він до цього причетний. Я не знаю, чи Аваков хороший, чи поганий міністр... Але він дуже спроможний міністр. Якщо він захоче, то він зробить все, що тільки він захоче: і реформи, і виконання своїх службових обов'язків,

– відповіла фанатка Шарія.

Також наш журналіст запитав жінку про війну на Донбасі. Вона ж заявила, що не вважає, що на Сході України йде війна: "Там громадянський конфлікт і воюють українці з українцями".

Після цього Андрій запитав, чому тоді навіть у Нідерландах зараз йде судовий процес щодо збиття російською ракетою літака Boeing рейсу MH17 в небі над Донбасом. Причетними до цього є російські найманці. Однак фанатка Шарія не знала, що відповісти на це уточнення. Трохи подумавши, жінка знову ж таки сказала загальну фразу, яка показала її незнання елементарних справ: "А чому? … Ну і що? Це дійсно одна із версій".

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