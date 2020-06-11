Владимир Зеленский рассказал, почему решил уволить Андрея Богдана с должности глава Офиса Президента. Сам Богдан ответить незамедлительно.

Андрей Богдан заявил, что он "носитель знаний, очень чувствительных для Владимира Зеленского и для страны". Но добавил, что останется "порядочным человеком", не комментируя период совместной деятельности. Свой ответ он опубликовал в Фейсбук.

При этом он поблагодарил Зеленского за то, что его имя "не будет иметь отношения к хаосу, в который Вы бросаете страну".

Мы с Вами и командой сконцентрировали демократическим путем абсолютную власть в стране, которую Вы за четыре месяца превратили в посмешище. Мне искренне жаль, что наши мечты о стране счастливых людей, где нет коррупции, Вы променяли на теплую ванну для себя и дешевые прихоти непрофессиональных и самовлюбленных людей, которые Вами манипулируют,

– заявил Андрей Богдан.

Стоит отметить, что в своем посте Андрей Богдан ни разу не указывает фамилию Зеленского. И только в начале пишет о Владимире Александровиче.

В чем причина такой реакции Богдана

Накануне вышло интервью Владимира Зеленского, где он, среди прочего, рассказал и об Андрее Богдане. По словам Президента Украины, он заметил как власть начала портить Богдана. Не нравилось Зеленскому и то, что Богдан якобы демонстрировал, что является вторым человеком в государстве.

"Мне не нравятся конфликты внутри команды, мне не нравится демонстрация власти. Я это не люблю ... Когда я увидел, что Андрюха не видит, как власть его съедает, точно съест, и закончится все очень плохо, я принял решение" , – рассказал Зеленский.

При этом Зеленский хотел назначить Богдана генеральным прокурором. Но не сложилось.

Отставка Андрея Богдана: коротко

После победы Владимира Зеленского на президентских выборах, Андрей Богдан был назначен главой Офиса Президента. Он был довольно близок к Зеленскому, сопровождая его во время почти всех официальных событий.

Владимир Зеленский 11 февраля уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса Президента. Накануне Богдан написал заявление об увольнении. На эту должность назначили Андрея Ермака. Впоследствии глава государства вывел Богдана из состава СНБО.

СМИ сообщали, что этим событиям мог предшествовать конфликт между Богданом и Ермаком. Он якобы связан с тем, что у чиновников очень разные характеры, взгляды на события в Украине и политику президента.