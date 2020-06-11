Володимир Зеленський розповів, чому вирішив звільнити Андрія Богдана з посади голови Офісу Президента. Сам Богдан з відповіддю не забарився.

Андрій Богдан заявив, що він є "носієм знань, дуже чутливих для Володимира Зеленського і для країни". Але додав, що залишиться "порядною людиною", не коментуючи період спільної діяльності. Свою відповідь він опублікував у фейсбук.

При цьому він подякував Зеленському за те, що його ім'я "не буде мати відношення до хаосу, в який Ви кидаєте країну".

Ми з Вами і командою сконцентрували демократичним шляхом абсолютну владу у країні, яку Ви за чотири місяці перетворили у посміховисько. Мені щиро жаль, що наші мрії про країну щасливих людей, де немає корупції, Ви проміняли на теплу ванну для себе і дешеві забаганки непрофесійних і самозакоханих людей, які Вами маніпулюють,

– заявив Андрій Богдан.

Варто відзначити, що у своєму пості Андрій Богдан жодного разу не вказує прізвище Зеленського. І лише на початку пише Володимира Олександровича.

В чому причина такої реакції Богдана

Напередодні вийшло інтерв'ю Володимира Зеленського, де він, серед іншого, розповів і про Андрія Богдана. За словами Президента України, він помітив як влада почала псувати Богдана. Не подобалося Зеленському й те, що Богдан нібито демонстрував, що є другою людиною в державі.

"Мені не подобаються конфлікти всередині команди, мені не подобається демонстрація влади. Я це не люблю… Коли я побачив, що Андрюха не бачить, як влада його з’їдає, точно з’їсть, і закінчиться все дуже погано, я прийняв рішення", – розповів Зеленський.

При цьому Зеленський хотів призначити Богдана генеральним прокурором. Але не склалося.

Відставка Андрія Богдана: коротко

Після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах, Андрій Богдан був призначений головою Офісу Президента. Він був доволі наближеним до Зеленського, супроводжуючи його під час майже всіх офіційних подій.

Володимир Зеленський 11 лютого звільнив Андрія Богдана з посади очільника Офісу Президента. Напередодні Богдан написав заяву про звільнення. На цю посаду призначили Андрія Єрмака. Згодом глава держави вивів Богдана зі складу РНБО.



ЗМІ повідомляли, що цим подіям міг передувати конфлікт між Богданом і Єрмаком. Він нібито пов'язаний з тим, що чиновники мають дуже різні характери, погляди на події в Україні та політику президента.