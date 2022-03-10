Я остаюсь дома, в Украине, потому что другой земли у нас нет, – Леонид Кучма

Второй президент Украины Леонид Кучма заявил, что остается в Украине. И присоединился к словам украинцев, в один голос проклинающих оккупантов.

Его слова опубликовала пресс-секретарь. Он заявил, что за всю свою жизнь никогда не испытывал столько гордости, боли и гнева, как за эти дни.

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Хотя иногда кажется, что и наша земля, и наши сердца пылают в огне уже не 15-й день, а целую вечность. Что целую вечность россияне бомбят Харьков и Чернигов, Сумы и Киев, Житомир и Николаев. Что целую вечность по приказу путина убивают украинских детей и рожениц,

– говорится в сообщении Кучмы.

По его словам, несгибаемость и готовность к самопожертвованию всегда живут в наших сердцах. И никто и никогда не удержит наших людей, когда они поднялись за родную страну. За наше будущее. За нашу свободу.

"Украина – не россия. И никогда не станет россией. Не дождутся. Мы уже побеждаем. И этого не остановить", – подчеркнул Кучма.