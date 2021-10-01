Я присоединюсь, – Саакашвили призвал грузин в Тбилиси выходить на митинг

Михаил Саакашвили призывает своих сторонников выйти на митинг в Тбилиси в воскресенье, 3 октября. Политик пообещал, что вроде тоже присоединится к протестам.

В то же время в Министерстве внутренних дел до сих пор опровергают, что Саакашвили находится на территории Грузии. Никаких объяснений, в частности, видео, которым политик поделился в сети якобы после возвращения в Батуми, в ведомстве не предоставляют.

Заметьте Несмотря на угрозы властей, Саакашвили в октябре вернется в Грузию

Саакашвили заявил, что якобы не планирует отступать. Он заявил, что 2 октября люди пойдут на выборы, чтобы защитить Грузию. А уже на следующий день вроде выйдут на улицы, чтобы защитить результаты голосования.

Я не отступаю и надеюсь, что и вы,

– заявил политик.

Саакашвили заявил о возвращении: главное

Саакашвили 1 октября заявил, что якобы вернулся в Батуми. Политик обратился к людям и призвал: "Не бойтесь, идите на выборы до ближайшей встречи в Тбилиси скоро".

Кроме того, Саакашвили намекнул, что его возвращение в Грузию – это риск.

Грузинское правительство ранее сообщило: Саакашвили арестуют в тот же миг, как он "ступит на грузинскую землю".

Пост Саакашвили:

Саакашвили в 2004 – 2013 годах занимал должность президента Грузии. В 2018 году его заочно осудили за превышение полномочий.

ყველას უნდა გვესმოდეს რომ ოცნებისთვის ხმის მიცემა იქნება საქართველოსთვის სასიკვდილო განაჩენის ხელმოწერა. ამიტომ 2 ოქტომბერს ყველა უნდა მივიდეთ არჩევნებზე საქართველოს გადასარჩენად. ხოლო 3 ოქტომბერს დილიდან მთელი საქართველოდან დავიძრათ თბილისისკენ არჩევნების შედეგების დასაცავად.მეც შევუერთდები ერთ ერთ ასეთ კოლონას.

ამიტომ ჩემი თხოვნაა კოლონები იყოს მრავალრიცხოვანი და მძლავრი რათა ვერ შეძლონ ჩემი შეჩერება. თუ მანამდე მოახერხა უზურპატორმა მთავრობამ ჩემი დაკავება, ამან კიდევ მეტად უნდა გააძლიეროს ჩვენი ძალა. ორივე შემთხვევაში მე უკან არ ვიხევ და იმედია არც თქვენ