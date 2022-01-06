Я рад и горд, что Терехов болеет за "Металлист", – Ярославский

Александр Ярославский высоко оценивает профессиональные качества харьковского мэра Игоря Терехова, его опыт работы в органах местной власти и считает его находкой для Харькова.

Об этом президент ФК "Металлист" рассказал в большом интервью Игорю Цыганику и Александре Лободе.

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На реплику Цыганика о том, что участие в жизни "Металлиста" помогло Терехову набрать дополнительные баллы во время предвыборной кампании, Ярославский ответил: "Мэром Терехов стал только благодаря своим способностям".

Вовлеченность харьковского мэра в процесс возрождения клуба и восстановления его инфраструктуры, по мнению бизнесмена, объясняется очень просто: "Он – футбольный человек, так что ему, не ходить на футбол и не болеть? Он работал арбитром, переживает за "Ман Сити" – после "Металлиста", конечно. Я рад и горд, что он ходит на стадион и болеет за команду".

Я Игоря знаю много лет – это высокопрофессиональный человек. Я ему здесь не пою дифирамбы, а просто констатирую факт. Вы знаете, что пять лет он отработал первым заместителем губернатора, два по пять – десять лет – он отработал первым заместителем мэра. Понятно, что такой специалист как Терехов – это находка для Харькова. Это человек с огромным управленческим опытом в городском хозяйстве,

– сказал президент футбольного клуба.

В то же время Ярославский подчеркнул, что он принципиально не участвует ни в каких политических процессах.

"Никакой агитацией мы никогда не занимались. Если вы проследите всю предвыборную кампанию – я никогда не агитировал за Терехова. Никогда не говорил: "Давайте, приходите, друзья наши, болельщики, бросайте бюллетени за "Игоря Александровича". Ни сам я, ни ФК "Металлист" нигде его не рекламировали. Я еще в старом "Металлисте" говорил, что клуб никогда не будет заниматься никакой агитацией, никакой политической деятельностью. Я и сам ею не занимаюсь", – продолжил бизнесмен.

Поддержка власти города важна

Президент ФК "Металлист" напомнил также, что строительство "нового "Металлиста" является проектом частно-городского партнерства, в котором поддержка городских властей очень важна:

А как решить любой вопрос? Просто снег почистить – к кому обращаться? Конечно, директор стадиона звонит в городское хозяйство и решается вопрос с уборкой снега. С электричеством и т.д. Все эти вопросы требуют координации с властями города. Мы уже не находимся на безлюдном острове, где могли сами решать все вопросы. Конечно, мы живем в городском обществе – в Харькове,

– объяснил Ярославский.

"За то, что Терехов поддерживал и поддерживает идею восстановления "Металлиста" и приведение его в надлежащее состояние – за это только честь ему и хвала", – президент ФК "Металлист".

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