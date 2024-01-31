Владимир Зеленский призвал украинцев обращать внимание на ежедневные проявления российской агрессии. Об этом он сказал в своем обращении 31 января.

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Россия постоянно терроризирует Украину

Владимир Зеленский дал понять, что российские террористические атаки еще будут. По его словам, оккупанты будут пытаться сломать нашу защиту, однако государство осознает угрозу.

Каждую ночь, каждый день – очередные российские террористические атаки. Ракеты и дроны. Значительную часть мы сбиваем. Пока есть и много попаданий. Но уже 31 января. Принципиально иная, чем прошлой зимой, энергетическая ситуация. Система сохранена. Снабжаем украинцев энергией. Обеспечиваем и постоянно усиливаем защиту энергетических объектов. Укрепляем наш воздушный щит,

– сказал украинский лидер.

Глава государства отметил, что еще предстоит многое пройти этой зимой.

Состоялся 50-й обмен пленными

Владимир Зеленский еще раз прокомментировал обмен пленными. 31 января удалось вернуть 207 наших людей. В общей сложности из российского плена было освобождено более 3 тысяч граждан Украины.

Ребята, которые воевали и в Мариуполе, и на других направлениях на Донетчине, Харьковщине, Запорожье. Различные звания у ребят, разный опыт. Все одинаково важны для Украины. И так же освободим всех наших людей. И это долг. Мы ищем каждого и каждую – военных и гражданских,

– заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что его команда проверяет все возможности и работает без перерыва над освобождением украинских пленных.

Украина готовится к заседанию Европейского совета

Украинский лидер сообщил о готовящемся заседании Европейского совета на уровне лидеров.

Это завтрашний день. Важна будет и благодарность всем нашим партнерам, и дальнейшая консолидация, чтобы пройти этот год именно так, как нужно Украине и всей нашей Европе. Определим приоритеты,

– заметил президент.

Зеленский выразил слова благодарности

Глава государства поблагодарил всех, кто защищает Украину.

Кто каждую ночь и каждый день на боевых дежурствах. Украинские воздушные силы, все наши зенитчики, мобильные огневые группы, каждый расчет ПВО. И каждый воин в Силах обороны. И каждый работник энергетической сферы – всех работающих предприятий. Всех сетей, которые охраняем и восстанавливаем. Это большая, большая работа многих людей,

– подчеркнул украинский лидер.

Президент отметил, что без таких людей Украина не выстояла бы. Благодаря этим людям наша страна стоит, защищается и достигает своих целей в войне с Россией.

Зеленский поблагодарил всех, кто воюет и работает ради нашей страны, помогает, добавляет свои интересы в единство со всеми другими в Украине. Он отметил, что успешная защита государства всегда является общим делом.

Глава государства подчеркнул, что украинцы все преодолеют, потому что умеют преодолевать сложности и уже многое преодолели благодаря осознанию общих интересов.