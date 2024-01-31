Володимир Зеленський закликав українців звертати увагу на щоденні прояви російської агресії. Про це він сказав у своєму зверненні 31 січня.

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Росія постійно тероризує Україну

Володимир Зеленський дав зрозуміти, що російські терористичні атаки ще будуть. За його словами, окупанти намагатимуться зламати наш захист, однак держава усвідомлює загрозу.

Щоночі, щодня – чергові російські терористичні атаки. Ракети та дрони. Значну частину ми збиваємо. Поки що є й багато влучань. Але вже 31 січня. Принципово інша, ніж минулої зими, енергетична ситуація. Систему збережено. Забезпечуємо українців енергією. Забезпечуємо та постійно посилюємо захист енергетичних об’єктів. Зміцнюємо наш повітряний щит,

– сказав український лідер.

Глава держави зауважив, що ще треба багато пройти цієї зими.

Відбувся 50-й обмін полоненими

Володимир Зеленський ще раз прокоментував обмін полоненими. 31 січня вдалося повернути 207 наших людей. Загалом з російського полону було звільнено понад 3 тисяч громадян України.

Хлопці, які воювали і в Маріуполі, і на інших напрямках на Донеччині, Харківщині, Запоріжжі. Різні звання у хлопців, різний досвід. Усі однаково важливі для України. І так само звільнимо всіх наших людей. І це обов’язок. Ми шукаємо кожного й кожну – військових і цивільних,

– заявив Зеленський.

Президент наголосив, що його команда перевіряє всі можливості та працює без перерв над звільненням українських полонених.

Україна готується до засідання Європейської ради

Український лідер повідомив про підготовку до засідання Європейської ради на рівні лідерів.

Це завтрашній день. Важливою буде і вдячність усім нашим партнерам, і подальша консолідація, щоб пройти цей рік саме так, як потрібно Україні та всій нашій Європі. Визначимо пріоритети,

– зауважив президент.

Зеленський висловив слова подяки

Глава держави подякував всім, хто захищає України.

Хто щоночі й щодня на бойових чергуваннях. Українські Повітряні сили, усі наші зенітники, мобільні вогневі групи, кожен розрахунок ППО. І кожен воїн у Силах оборони. І кожен працівник енергетичної сфери – усіх підприємств, які працюють. Усіх мереж, які зберігаємо та відновлюємо. Це велика, велика робота багатьох людей,

– наголосив український лідер.

Президент зауважив, що без таких людей Україна не вистояла б. Завдяки цим людям наша країна стоїть, захищається та досягає власних цілей у війні з Росією.

Зеленський подякував всім, хто воює й працює заради нашої країни, допомагає, додає свої інтереси у єдність з усіма іншими в Україні. Він зазначив, що успішний захист держави завжди є загальною справою.

Глава держави наголосив, що українці все подолають, бо вони вміють долати складнощі й вже багато подолали завдяки усвідомленню спільних інтересів.