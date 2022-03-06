В Службе опубликовали видео разговора российского оккупанта с украинской девушкой. Там отметили, что такое сообщение очень нетипичное для официальной страницы СБУ.

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Я сделал, как ты просила: сложил оружие и сдался в плен украинским военным. Хочу прекратить войну и быть с тобой!

– сказал оккупант.

В сообщении отметили, что в этом случае любовь спасла ему жизнь. Плен – единственный выход для захватчиков.

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