Заговорили российские военные, взятые в плен нашими защитниками. Речь идет о сотнях пленных.

Среди них и пилоты самолетов, бомбивших наши города. Наших мирных людей. Мы услышали их показания. Мы увидели документы. Карты. Планы. Не вчерашнего дня. Это не импровизация,

– сказал Зеленский.

Президент сказал, что Россия готовила это вторжение именно так – жестоко и цинично, и заведомо с нарушением правил войны.

На тему Наши ракеты в ответ не падают на гражданские объекты России или Беларуси, – Зеленский

Поэтому Харьков, Чернигов, Сумы, Мариуполь и многие другие украинские города-герои увидели чистое зло и зверство, потому что так было запланировано.

"Но это не убьет нашу человечность. Несмотря на все, мы обращаемся с пленными в рамках Женевской конвенции. Несмотря на все, наши ракеты в ответ не падают на гражданские объекты России или Беларуси", – сказал Зеленский.

Утреннее видеообращение Владимира Зеленского 6 марта: смотрите видео

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!