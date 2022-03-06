Заговорили російські військові, яких взяли у полон наші захисники. Мова йде про сотні полонених.

Серед них і пілоти літаків, які бомбили наші міста. Наших мирних людей. Ми почули їхні свідчення. Ми побачили документи. Мапи. Плани. Не вчорашнього дня. Це не імпровізація,

– сказав Зеленський.

Президент сказав, що Росія готувала це вторгнення саме так – жорстоко, цинічно, і завідомо з порушенням правил війни.

До теми Наші ракети у відповідь не падають на цивільні об'єкти Росії або Білорусі, – Зеленський

Тому Харків, Чернігів, Суми, Маріуполь і багато-багато інших українських міст-героїв побачили чисте зло та звірство, бо так було заплановано.

Але це не вбʼє нашу людяність. Попри все, ми поводимося з полоненими в рамках Женевської конвенції. Попри все, наші ракети у відповідь не падають на цивільні обʼєкти Росії або Білорусі,

– сказав Зеленський.

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