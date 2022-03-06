У Службі опублікували відео розмови російського окупанта з українською дівчиною. Там зазначили, що такий допис дуже нетиповий для офіційної сторінки СБУ.

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Я зробив, як ти просила: склав зброю і здався в полон українським військовим. Хочу припинити війну і бути з тобою!

– сказав окупант.

У повідомленні зазначили, що в цьому випадку кохання врятувало йому життя. Полон – єдиний вихід для загарбників.

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