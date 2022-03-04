Соответствующее заявление глава ОП сделал во время брифинга 4 марта. Это произошло на 9 день войны, которую Россия начала против Украины.

Заметьте Чеченцы контролируют ядерные объекты, – Арахамия

Подоляк заявил, что готов пожимать руки российской стороне, если они позволят гумкоридор в Харькове

Михаил Подоляк ответил на вопрос, мол, "целесообразно ли пожимать руки убийцам".

Давайте так, мы или решаем вопросы юридические и жестко, а не будем играться… Ну, давайте я пойду на переговоры и скажу: "Ребята, вы убийцы". Развернулся и ушел. Тогда вы мне скажете "спасибо", а в это время у меня будут люди погибать,

– заявил Подоляк.

Политик попросил, чтобы было без большого пафоса, потому что мы прошли 8 дней войны. Он призвал, что следует делать профессионально работу и доказывать, что мы понимаем все, и не говорить, что мы пожали руки и это конец света.

"Хотите я еще раз пожму им руки, если я завтра буду иметь коридор (говорится о гуманитарном – 24 канале) в Харькове, чтобы детей вывезти. Я это сделаю", – заявил Подоляк.



Что нужно поставить в аптечку / Инфографика 24 канала

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!