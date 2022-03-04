Відповідну заяву глава ОП зробив під час брифінгу 4 березня. Це трапилось на 9 день війни, які Росія почала проти України.

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Подоляк заявив, що готовий тиснути руки російській стороні, якщо вони дозволять гумкоридор в Харкові

Михайло Подоляк відповів на питання, мовляв, чи "доцільно тиснути руки вбивцям".

Давайте так, ми або вирішуємо питання юридичні та жорстко, а не будемо гратись… Ну давайте я піду на переговори й скажу: "Хлопці, ви вбивці". Розвернувся й пішов. Тоді ви мені скажете "спасибі", а в цей час у мене будуть люди гинути,

– заявив Пододяк.

Політик попросив, щоб було без великого пафосу, адже ми пройшли 8 днів війни. Він закликав, що варто робити професійно роботу й доводити, що ми розуміємо все й не казати, що ми потисли руки й це кінець світу.

"Хочете я ще раз потисну їм руки, якщо я завтра буду мати коридор (мовиться про гуманітарний – 24 канал) у Харкові, щоб дітей вивезти. Я це зроблю", – заявив Подоляк.



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