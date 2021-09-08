Я совершеннолетний человек, - "слуга народа" Клочко отреагировал на миллионы его мамы

Вокруг депутата от "Слуги народа" Андрея Клочко разгорелся скандал. Все потому, что за годы депутатства его мать приобрела недвижимости на более 14 миллионов гривен. Как это объясняет сам политик - читайте дальше.

Свою позицию нардеп выразил в фейсбуке. Он отметил, что является совершеннолетним человеком и имеет свою семью, а с родителями не живет уже 14 лет.

К теме За время депутатства 70-летняя мать "слуги" Клочко накупила недвижимости на более 14 миллионов

По словам Клочко, приобретение недвижимости, о которой сообщили журналисты Bihus.Info, никак его не касается. Мол, это – дело его матери и сестры. По финансовым вопросам он с ними не общается и считает, что некорректно было бы комментировать что-то за них.

Они, как и я, совершеннолетние и дееспособные люди, чтобы самостоятельно решать вопрос по купле-продаже недвижимости,

– подчеркнул "слуга".

Он пояснил, что семья его сестры имеет возможность помогать матери. Сама сестра имеет медицинский бизнес, а ее муж возглавляет местный филиал международной компании. Поэтому они вполне способны обеспечить себя и близких и по своему усмотрению осуществлять любые финансовые операции.

Клочко назвал обвинения в сторону родных безосновательными

Согласно информации, которой владеет Клочко, его мать и сестра продали недвижимость, которую имели в собственности, и купили другую. Они также использовали другие сбережения и подарок, который нардеп сделал еще в 2018 году, продав квартиру под Киевом. "Очень жаль, что из-за моей политической деятельности и статуса родители получили волну негатива и безосновательных обвинений", – подытожил политик.

. В августе 2021 года мать нардепа купила сразу 2 квартиры в столичном ЖК Ривьера. Перед этим в апреле она приобрела дом на 150 квадратных метров под Броварами. Еще раньше женщина стала владелицей Tesla Model X 2016 года выпуска.

Полный текст сообщения Андрея Клочко в фейсбуке:

Я – совершеннолетний человек, с родителями не живу уже 14 лет, имею свою семью. К приобретению недвижимости, о которой сообщили журналисты, не имею никакого отношения. Это касается только моей мамы и моей сестры. Что-то комментировать за них считаю некорректным. Я не общаюсь с родителями и сестрой по любым финансовым вопросам. Они, так же, как и я, совершеннолетние и дееспособные люди, чтобы самостоятельно решать вопрос по купле-продаже недвижимости. Моя сестра помогает маме, она является обеспеченным человеком и имеет медицинский бизнес, ее муж возглавляет местный филиал международной компании. Они способны обеспечить себя и осуществлять операции с недвижимостью без моей помощи и тем более – согласия. Единственное, что я знаю – и мама, и сестра продали квартиру, находившуюся в их собственности, и купили другие – добавив собственные накопления и мой подарок, который я сделал еще в 2018 году, продав двухкомнатную квартиру в Броварах. Очень жаль, что из-за моей политической деятельности, статусе народного депутата и председателя комитета мои родители получили волну негатива и безосновательных обвинений в свой адрес.