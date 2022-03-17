Об этом сообщил спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко. В перехваченных разговорах оккупанты обсуждают свои огромные потери в боях за Мариуполь.

Актуально ВСУ серьезно потрепали авиационные подразделения оккупантов, – Генштаб

Враги также делятся, что не получают никакой помощи от бойцов из Чечни.

Я устал перебинтовывать конечности и грузить. Я столько конечностей никогда в жизни не видел. 200-ых море, просто море, без руки, без ноги, без головы. У нас уже нет МАЗов. Кадыровцы отступили, а мы стоим и нам постоянно прилетает,

– сообщил по телефону рашист.

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