Про це повідомив речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко. У перехоплених розмовах окупанти обговорюють свої величезні втрати у боях за Маріуполь.

Актуально ЗСУ серйозно потовкли авіаційні підрозділи окупантів, – Генштаб

Вороги також діляться, що не отримують ніякої допомоги від бійців з Чечні.

Я втомився перебинтовувати кінцівки та вантажити. Я стільки кінцівок ніколи в житті не бачив. 200-х море, просто море, без руки, без ноги, без голови. В нас вже немає МАЗів. Кадирівці відступили, а ми стоїмо і нам постійно прилітає,

– повідомив телефоном рашист.

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