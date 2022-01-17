Значение этой эпопеи для украинского общества велико – но еще больше ее значимость для Банковой и президента Зе. В деле Порошенко президентские эмоции неразрывно переплелись с политическим расчетом. Если первое родом из 2019 года, то второе – из 2021 года.

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Истоки нелюбви

Безусловно, Владимир Александрович питает к Петру Алексеевичу стойкую и вполне объяснимую личную антипатию. Когда в 2019-м популярный шоумен Зеленский вступил в президентскую гонку, ему тут же пришлось познакомиться с неприглядной изнанкой украинской политики.

Многолетний любимец публики впервые в жизни столкнулся с грязными политтехнологиями, с черным пиаром, с профессиональными хейтерами – и все перечисленное исходило от тогдашнего соперника на президентских выборах.

Это первое болезненное столкновение слишком явно травмировало будущего гаранта: подобно тому, как малого ребенка может травмировать первый визит к стоматологу или первое посещение школы.

В сознании Зеленского все негативные стороны политической деятельности стали ассоциироваться с демонизированной фигурой Порошенко. А стремление уничтожить экс-президента как политика превратилось в незакрытый гештальт и подталкивает нынешнего главу государства к активным и не всегда продуманным действиям.

Раскачивающий лодку

Однако было бы ошибкой свести мотивы Банковой лишь к психологической травме, заработанной в 2019-м. Не меньшую роль играет обнадеживающий политический опыт, полученный в 2021-м.

Год назад многие в Украине уже готовились списать Зе со счетов. Казалось, он полностью растратил свой пыл и безнадежно разочаровал соотечественников.

К февралю 2021-го его рейтинг упал до рекордно низкой отметки 21%, и недоброжелатели ждали дальнейшего падения – но тут последовал ошеломляющий удар по Медведчуку.

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Наблюдая за блокированием пророссийских каналов и помещением путинского кума под домашний арест, страна вновь увидела прежнего дерзкого Зеленского: и через полгода президентский рейтинг вырос до 31%.

Бустерное дело

Прибегая к модным нынче медицинским метафорам, можно сказать, что дело Медведчука стало для действующей власти этаким бустером – бустером, который позволил восстановить изрядно снизившуюся популярность Зе. Но его эффект уже исчерпан, у президента вновь проблемы, Зеленский нуждается в следующем бустере: и эта роль отведена уголовному делу против Порошенко.

Усилия Банковой направлены на то, чтобы преследование Петра Алексеевича как можно точнее копировало успешную атаку против Медведчука, и связь между двумя кейсами всячески подчеркивается.

Правда, такой шаг чреват не только теоретическими выгодами, но и практическими рисками. Атака на Порошенко способна привлечь одну часть общества – но за счет еще большего ожесточения другой. Она дарит надежду на временный прирост президентского рейтинга – но ценой прогрессирующего раскола страны.

Из истории с преследованием предшественника Владимир Зеленский может выйти как победителем, так и проигравшим. И вероятность второго варианта существенно возрастет, если личные эмоции Зе все-таки возобладают над политическим расчетом.

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