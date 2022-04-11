Зеленский: Представьте, что вы приезжаете в город-призрак

Зеленский высказался о трагедии в Буче в рамках программы 60 Minutes на американском телеканале CBS. "Смерть. Просто смерть", – ответил президент на вопрос о том, что он видел в Буче после оккупации.

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Зеленский сказал, как президент он видел много трагедий, среди которых наводнение, иранская авиакатастрофа в январе 2020 года и пандемия коронавируса.

Я видел все, но во всем этом была жизнь. Потому что я видел, как люди боролись,

– заявил Зеленский.

По его словам, после наводнения люди оставались без домов, но даже разговаривали с ним шутками. Как он отметил, в этом была жизнь.

Что касается Бучи, то "здесь была смерть". Зеленский заявил, что в Буче не было людей после того, как российские войска отступили.

"Представьте, что вы приезжаете в город-призрак… Потому что десятки тысяч людей там жили. Это маленький город в рамках Украины, США или Великобритании", – отметил он.

Президент: На улице нет никакого звука

Зеленский рассказал, что в городе, когда он приехал, в очереди за гуманитарной помощью стояло только 300 человек.

Представьте себе, десятки тысяч людей, но ты видишь 300! Ты видишь смерть, потому что улицы пусты, сожженная российская техника, украинская… Обычные машины обычных людей. И улицы, на которых эта смерть,

– сказал президент.

Он также рассказал, что видел в Буче много человеческих тел на улицах и во дворах домов.

"Это выглядит страшно. Это и есть смерть. Нет звука. Звук только от нас. То есть на улице нет никакого звука, к которому мы привыкли. Машина не едет, ребенок не кричит, никто не сигналит", – резюмировал президент.

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