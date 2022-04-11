Зеленський: Уявіть, що ви приїжджаєте у місто-привид

Зеленський висловився про трагедію в Бучі в рамках програми 60 Minutes на американському телеканалі CBS. "Смерть. Просто смерть", – відповів президент на питання про те, що він бачив у Бучі після окупації.

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Зеленський сказав, що як президент він бачив багато трагедій, серед яких повінь, іранська авіакатастрофа у січні 2020 року та пандемія коронавірусу.

Я бачив все, але у всьому цьому було життя. Тому що я бачив, як люди боролися,

– заявив Зеленський.

За його словами, після повені люди залишалися без домівок та навіть розмовляли з ним жартами. Як він зазначив, у цьому було життя.

Щодо Бучі, то "тут була смерть". Зеленський заявив, що в Бучі не було людей після того, як російські війська відступили.

"Уявіть, що ви приїжджаєте у місто-привид… Тому що десятки тисяч людей там жили. Це маленьке місто в рамках України, США або Великої Британії", – зазначив він.

Президент: На вулиці немає ніякого звуку

Зеленський розповів, що в місті, коли він приїхав, у черзі по гуманітарну допомогу стояло тільки 300 людей.

Уявіть собі десятки тисяч людей, але ти бачиш 300! Ти бачиш смерть, тому що вулиці пусті, спалена російська техніка, українська… Звичайні машини звичайних людей. І вулиці, на яких ця смерть,

– сказав президент.

Він також розповів, що бачив у Бучі багато людських тіл на вулицях та подвір'ях будинках.

"Це виглядає страшно. Це і є смерть. Немає звуку. Звук тільки від нас. Тобто на вулиці немає ніякого звуку, до якого ми звикли. Машина не їде, дитина не кричить, ніхто не сигналить", – резюмував президент.

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