Сергей Притула снова заговорил об амбициях возглавить партию "Голос". Он заявил, что не прочь стать новым руководителем политсилы.

Притула убежден, что сужать его ресурс до масштаба Киевсовета – неправильно. Сразу после местных выборов политик разговаривал об этом с председателем партии Кирой Рудык.

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Что сказал Притула

Притула рассказал, что отводил себе роль человека, который будет развивать региональные ячейки. По его словам, пользы от приезда Притулы в город было больше в разы, чем когда приезжал любой депутат фракции или даже руководитель партии.

Да, я вижу себя новым руководителем и мне нравится то, что я вижу,

– подчеркнул политик.

Что этому предшествовало

Ранее Притула уже говорил об амбициях возглавить "Голос".

Политик сказал, что ранее поддерживал руководство партии. Однако теперь, по его мнению, в политсиле из-за руководства возникли проблемы.

В марте 2020 года в "Голосе" возник скандал. Некоторые депутаты голосовали за президентский законопроект о работе ГБР и НАБУ. Из-за этого другие нардепы хотели исключить их, но председатель фракции Ярослав Железняк отрицал это. Впоследствии 10 парламентариев от партии подписали заявление о переизбрании руководства фракции.

Обратите внимание! С 11 марта 2020 года председателем партии "Голос" является Кира Рудик. Ранее политсилу возглавлял Святослав Вакарчук.