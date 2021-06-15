Об этом в интервью 24 каналу заявил крымскотатарский журналист, заместитель директора телеканала ATR Айдер Муждабаев. Он рассказал, что уже 6 лет живет в Украине.

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Айдер Муждабаев счастлив жить в Украине

По словам журналиста, он 43 года прожил в стране (России – 24 канал), где не стоило проводить ни месяца. Однако, в 2015 году, Муждабаев переехал в Украину и считает себя "счастливым, как ребенок".

Я должен был родиться в Киеве. Однако, не родился. Эти 6 лет я очень доволен и счастлив,

– подчеркнул он.

По его мнению, украинцы не ценят то, что имеют. Кроме того, журналист отметил, что от Украины ему ничего не надо, а достаточно просто жить и работать. Он призвал граждан ценить свою страну.

Больше всего в жизни в Киеве ему нравится возможность свободно выражать мысли, без всякой цензуры. "Я могу не зависеть ни от чего, кроме своей головы, не идти ни на какие компромиссы. Я не знаю, что может быть лучше", – пояснил он.

Полное интервью с Айдером Муждабаев: смотрите видео

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