Про це в інтерв'ю 24 каналу заявив кримськотатарський журналіст, заступник директора телеканалу ATR Айдер Муждабаєв. Він розповів, що вже 6 років мешкає в Україні.
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Айдер Муждабаєв щасливий жити в Україні
За словами журналіста, він 43 роки прожив в країні (Росії – 24 канал), де не варто було проводити жодного місяця. Однак, у 2015 році, Муждабаєв переїхав в Україну й вважає себе "щасливим, як дитина".
Я повинен був народитись в Києві. Однак, не народився. Ці 6 років я дуже задоволений і щасливий,
– підкреслив він.
На його думку, українців не цінують те, що мають. Крім того, журналіст наголосив, що від України йому нічого не треба, а достатньо просто жити та працювати. Він закликав громадян цінувати свою країну.
Найбільше у житті в Києві йому подобається можливість вільно висловлювати думки, без жодної цензури. "Я можу не залежати ні від чого, крім своєї голови, не йти на жодні компроміси. Я не знаю, що може бути краще", – пояснив він.
Повне інтерв'ю з Айдером Муждабаєвим: дивіться відео
Що відомо про Айдера Муждабаєва: головне
- Айдер Муждабаєв народився у 1972 році у місті Тамбов, що в Росії.
- Через його антипутінську та проукраїнську позицію, журналіста переслідує російська влада.
- Неодноразово приїжджав у Київ під час Революції Гідності.
- У червні 2015 року йому довелось переїхати в Україну.