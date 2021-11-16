Самый опытный политик

Об этом он сообщил во время встречи с молодыми людьми в турецкой провинции Чанаккале. Трансляцию выступления Реджепа Тайипа Эрдогана обнародовали в его социальных сетях.

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Я знаю мир. Среди сегодняшних лидеров я самый опытный,

– отметил президент Турции.

Он подчеркнул, что сказал это, "не чтобы хвастаться, а чтобы определить свое место среди лидеров".

Что известно о политической карьере Эрдогана Реджеп Тайип Эрдоган с 2003 по 2014 год занимал должность премьер-министра Турции. Впоследствии он победил на прямых выборах президента. Через 4 года его переизбрали.

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