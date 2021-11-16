Самый опытный политик
Об этом он сообщил во время встречи с молодыми людьми в турецкой провинции Чанаккале. Трансляцию выступления Реджепа Тайипа Эрдогана обнародовали в его социальных сетях.
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Я знаю мир. Среди сегодняшних лидеров я самый опытный,
– отметил президент Турции.
Он подчеркнул, что сказал это, "не чтобы хвастаться, а чтобы определить свое место среди лидеров".
Последние заявления Эрдогана: что известно
- Реджеп Тайип Эрдоган отказался принять участие в конференции ООН по изменению климата. Он объяснил, что не поехал в Глазго, поскольку это вопрос безопасности и репутации Турции.
- Глава Турции заявил, что готов к сотрудничеству с "Талибаном". Политик мотивировал такое решение желанием обеспечить благополучие турецким семьям, проживающим в Афганистане.
- Турецкий лидер отметил, что Евросоюз не сможет уберечь свою мощь без Анкары. ЕС якобы нуждается в новых подходах и структурных преобразованиях, особенно в вопросе принятия решений.