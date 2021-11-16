Найбільш досвідчений політик

Це він повідомив під час зустрічі з молодими людьми у турецькій провінції Чанаккале. Трансляцію виступу Реджепа Таїпа Ердогана оприлюднили у його соцільних мережах.

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Я знаю світ. Серед сьогоднішніх лідерів я найдосвідченіший,

– зазначив президент Туреччини.

Він підкреслив, що сказав це, "не щоб хвалитись, а щоб визначити своє місце серед лідерів".

Що відомо про політичну кар'єру Ердогана Реджеп Таїп Ердоган з 2003 по 2014 рік обіймав посаду прем'єр-міністра Туреччини. Згодом він переміг на прямих виборах президента. Через 4 роки його переобрали.

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