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      Я бы не выполнял условия Путина, – Климкин о нормандском саммите

      129 Читати новину українською
      Павел Климкин / Getty images

      Даже в сложных условиях Украина должна быть готова к освобождению оккупированных территорий и идти на копромисс, но не Российской Федерации.

      Такое мнение в интервью 24 каналу озвучил бывший глава МИД Павел Климкин. Он сказал: "Я бы точно не выполнял условия Путина для проведения нормандского саммита. Это ставит украинскую власть заранее в невыгодную позицию. Я бы показал, каковы наши требования для дальнейшего процесса. И сказал, что нужен роспуск так называемых "ЛНР" и "ДНР".

      Обратите внимание! Читайте первую и вторую часть интервью 24 канала с Павлом Климкиным

      По его словам, эффективны только проактивный процесс и дипломатия.

      Если мы идем по другому шаблону – оно никогда не будет работать. Только должно быть путем нападения, очень активный. И нужно коммуницировать то, что мы жеалем нашему обществу и партнерами. И это не очень просто,
      – сказал Климкин.

      Он объяснил: "Я считаю, что должна быть какая-то площадка в стране, где объединятся люди, независимо от партийной или иной принадлежности. Где будет обсуждение этого плана. Для чего, когда, при каких условиях – и это в обществе сгенерирует дискуссию. Сейчас дискуссия в обществе однозначно отрицательная. И это проблема с коммуникацией, поскольку кому-то казалось, что политическая поддержка перейдет в капитал поддержки каких-то шагов. А оно так не бывает".

      Климкин отметил, что большинство украинцев поддерживают завершение боевых действий, но одновременно большинство из них – против любых компромиссов.

      "Поэтому нужно показать, какие компромиссы возможны и они принимаются обществом. И поддерживаются нашими международными партнерами. А какие компромиссы ведут нас в сторону России", – добавил политик.

      Что известно о встрече в нормандском формате?
      9 декабря в Париже Владимир Зеленский впервые встретится с Владимиром Путиным. Последний раз в нормандском формате украинский и российский президенты виделись еще в 2016 году. И собственно с момента вступления Владимиром Зеленским в статус президента, он всячески настаивал на встрече с Путиным в присутствии Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона.

      14 ноября Путин заявил, что в принципе встреча в нормандском формате возможна и лидеры переговоров должны прийти к какому-то результату.

      Смотрите третью часть интервью 24 канала с Павлом Климкиным:

       

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      Автор: Виталий Дейнега
      Теги: Новости России Новости Украины Украина – Россия Владимир Путин МИД Украины Разведение войск Нормандский формат Павел Климкин
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