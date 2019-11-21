Я б не виконував умови Путіна, – Клімкін про нормандський саміт

Навіть у складних умовах Україна має бути готова до звільнення окупованих територій та йти на копроміси, але не Російської Федерації.

Таку думку в інтерв'ю 24 каналу озвучив колишній голова МЗС Павло Клімкін. Він сказав: "Я б точно не виконував умови Путіна для проведення нормандського саміту. Це ставить українську владу заздалегідь у невигідну позицію. Я б показав, які наші вимоги для подальшого процесу. І сказав би, що треба розпуск так званих "ЛНР" та "ДНР".

Зверніть увагу! Читайте першу та другу частину інтерв'ю 24 каналу з Павлом Клімкіним

За його словами, ефективними є лише проактивний процес та дипломатія.

Якщо ми ідемо за іншим шаблоном – воно ніколи не працюватиме. Тільки має бути шляхом нападу, дуже активний. І потрібно комунікувати те, що ми хочемо нашому суспільству і партнерами. І це не дуже просто,

– сказав Клімкін.

Він пояснив: "Я вважаю, що має бути якийсь майданчик в країні, де об’єднаються люди, незалежно від партійної чи іншої приналежності. Де буде обговорення цього плану. Для чого, коли, за яких умов – і це в суспільстві згенерує дискусію. Зараз дискусія в суспільстві однозначно негативна. І це проблема з комунікацією, оскільки комусь здавалося, що політична підтримка перейде в капітал підтримки якихось кроків. А воно так не буває".

Клімкін зазначив, що більшість українців підтримують завершення бойових дій, але водночас більшість з них – проти будь-яких компромісів.

"Тому потрібно показати, які компроміси можливі і вони приймаються суспільством. І підтримуються нашими міжнародними партнерами. А які компроміси ведуть нас в сторону Росії", – додав політик.

Що відомо про зустріч в нормандському форматі?9 грудня у Парижі Володимир Зеленський вперше зустрінеться з Володимиром Путіним. Востаннє у нормандському форматі український та російський президенти бачились ще у 2016 році. І власне з моменту набуття Володимиром Зеленським статусу президента, він усіляко наполягав на зустрічі з Путіним за присутності Ангели Меркель та Еммануеля Макрона.



14 листопада Путін заявив, що в принципі зустріч у нормандському форматі можлива і лідери переговорів повинні дійти до якогось результату.

Дивіться третю частину інтерв'ю 24 каналу з Павлом Клімкіним: