17:39
21 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОМАН ІВАНІСОВ РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Russo Turisto у Сирії. Професор Жиріновський
      Вєсті Кремля
      21:57, 20 листопада
      Вєсті.UA: Зеленський почав вірити у забобони. Скабєєва про переселення до Львова
      Вєсті.UA
      19:20, 20 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      РОМАН ІВАНІСОВ РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ

      Я б не виконував умови Путіна, – Клімкін про нормандський саміт

      3478 Читать новость на русском
      Павло Клімкін / Getty images

      Навіть у складних умовах Україна має бути готова до звільнення окупованих територій та йти на копроміси, але не Російської Федерації.

      Таку думку в інтерв'ю 24 каналу озвучив колишній голова МЗС Павло Клімкін. Він сказав: "Я б точно не виконував умови Путіна для проведення нормандського саміту. Це ставить українську владу заздалегідь у невигідну позицію. Я б показав, які наші вимоги для подальшого процесу. І сказав би, що треба розпуск так званих "ЛНР" та "ДНР".

      Зверніть увагу! Читайте першу та другу частину інтерв'ю 24 каналу з Павлом Клімкіним

      За його словами, ефективними є лише проактивний процес та дипломатія. 

      Якщо ми ідемо за іншим шаблоном – воно ніколи не працюватиме. Тільки має бути шляхом нападу, дуже активний. І потрібно комунікувати те, що ми хочемо нашому суспільству і партнерами. І це не дуже просто,
      – сказав Клімкін. 

      Він пояснив: "Я вважаю, що має бути якийсь майданчик в країні, де об’єднаються люди, незалежно від партійної чи іншої приналежності. Де буде обговорення цього плану. Для чого, коли, за яких умов – і це в суспільстві згенерує дискусію. Зараз дискусія в суспільстві однозначно негативна. І це проблема з комунікацією, оскільки комусь здавалося, що політична підтримка перейде в капітал підтримки якихось кроків. А воно так не буває".

      Клімкін зазначив, що більшість українців підтримують завершення бойових дій, але водночас більшість з них – проти будь-яких компромісів.

      "Тому потрібно показати, які компроміси можливі і вони приймаються суспільством. І підтримуються нашими міжнародними партнерами. А які компроміси ведуть нас в сторону Росії", – додав політик.

      Що відомо про зустріч в нормандському форматі?9 грудня у Парижі Володимир Зеленський вперше зустрінеться з Володимиром Путіним. Востаннє у нормандському форматі український та російський президенти бачились ще у 2016 році. І власне з моменту набуття Володимиром Зеленським статусу президента, він усіляко наполягав на зустрічі з Путіним за присутності Ангели Меркель та Еммануеля Макрона.

      14 листопада Путін заявив, що в принципі зустріч у нормандському форматі можлива і лідери переговорів повинні дійти до якогось результату.

      Дивіться третю частину інтерв'ю 24 каналу з Павлом Клімкіним:

       

      Обличчя Євромайдану: де зараз лідери протестів
      сьогодні
      13265
      Автор: Віталій Дейнега
      Теги: Новини України Новини Росії Україна – Росія Володимир Путін Павло Клімкін Нормандський формат Розведення військ МЗС України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Справа Порошенка як капкан для влади
      сьогодні , 17:00 Справа Порошенка як капкан для влади
      Наталя Ромашова 549
      Скільки платить за комунальні послуги міністр енергетики Оржель: інтерв'ю з урядовцем
      сьогодні , 16:45 Скільки платить за комунальні послуги міністр енергетики Оржель: інтерв'ю з урядовцем
      Альона Чернецька 1702
      Універсальні та надійні: які принтери найкращі для дому та офісу
      19 листопада , 13:17 Універсальні та надійні: які принтери найкращі для дому та офісу
      2100
      Донбасс сделает с Украиной все, что необходимо Москве
      сьогодні , 16:05 Донбасс сделает с Украиной все, что необходимо Москве
      Павло Казарін 766
      Гідність сильніша за кулі: Супрун про схожість між Україною та Гонконгом сьогодні
      сьогодні , 15:00 Гідність сильніша за кулі: Супрун про схожість між Україною та Гонконгом сьогодні
      Блог Соцмережі 824
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук