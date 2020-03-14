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      Я хочу видеть решительные действия, – ветеран обратился к Зеленскому

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      Пока на Донбассе продолжается война, мы видим властное молчание или разговоры о мире. Зато коллаборанты типа "медведчуков " и" рабиновичей " спокойно ездят в Россию, посещают Госдуму, представляя нашу страну.

      Об этом в видеоблоге "VETERANO блог" рассказал ветеран Леонид Остальцев.

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      "Откровенно, мне это не нравится. Я хочу видеть решительные действия Верховного главнокомандующего. Мир нужен, но мне нужна справедливость", – сказал ветеран.

      Я не прошу – я требую справедливости за тех, кто больше не может ничего сказать, потому что они убиты российскими наемниками или замучены в оккупированном Донецке или аннексированном Крыму,
      – подчеркнул Остальцев.

      Он подчеркнул, что мир любой ценой – это капитуляция на условиях противника, а за справедливость придется повоевать.

      Важно В Минске договорились создать совместный с боевиками совет: документ

      "А наш главнокомандующий хоть и называет войну войной, но гнет одну и ту же линию: "Надо еще больше стараться ее завершить". Но я никак не могу понять: как завершить войну? Такими своими фразами, такими действиями, порой бездействием, глава государства может деморализовать собственные Вооруженные силы", – подытожил автор блога.

      Смотрите видео "VETERANO блог" Леонида Остальцева за 14 марта 2020

       

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      Автор: Екатерина Козачинская
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Украина – Россия Война на Донбассе
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