Я хочу бачити рішучі дії, – ветеран звернувся до Зеленського

Доки на Донбасі триває війна, ми бачимо владну мовчанку або розмови про мир. Натомість колаборанти типу "медведчуків" та "рабіновічей" спокійно їздять до Росії, відвідують Держдуму, представляючи нашу країну.

Про це у відеоблозі "VETERANO блог" розповів ветеран Леонід Остальцев.

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Я не прошу – я вимагаю справедливості за тих, хто більше не може нічого сказати, бо вони вбиті російськими найманцями або закатовані в окупованому Донецьку чи анексованому Криму,

– наголосив Остальцев.

Він підкреслив, що мир за будь яку ціну – це капітуляція на умовах ворога, а за справедливість доведеться повоювати.

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"А наш головнокомандувач хоч і називає війну війною, але гне одну і ту саму лінію: "Треба ще більше намагатися її завершити". Але я ніяк не можу второпати: як завершити війну? Такими своїми фразами, такими діями, деколи бездіяльністю, глава держави може деморалізувати власні Збройні сили", – підсумував автор блогу.

Дивіться відео "VETERANO блог" Леоніда Остальцева за 14 березня 2020