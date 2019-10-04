Я их троллил, – Балух рассказал, как вывесил украинский флаг в Крыму

Освобожденный из российского плена Владимир Балух вывесил в 2016 году украинский флаг на своем доме в Крыму, чтобы "потроллить" российских оккупантов, захвативших полуостров.

Балух ожидал претензии к украинскому флагу от местных жителей. Но, к нему пришли подконтрольные России правоохранители, передает "Радио Крым.Реалии".

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Я ждал, когда висел флаг и развевался над селом, когда и кто придет ко мне из местных с претензией и скажут: "Сними, ты вот нас провоцируешь". У меня было что ответить: аргументация была, все было. Но никто не пришел, а пришли правоохранительные органы ... Оказывается, что я провоцировал. Да, на самом деле я их троллил, если говорить современным языком,

– сказал Балух.

Бывший политзаключенный объяснил, что вывесил флаг Украины потому, что Россия позволила себе незаконно изменить границу другого государства, "прийти ко мне домой и сказать, что это уже не твой дом и твоей национальности вообще не существует".

К тому же, российские силовики и местные власти на оккупированном полуострове угрожали Балуху из-за украинского флаг еще до ареста.

Что известно о Владимире Балуха?

Владимир Балух родом из Крыма. Занимался фермерством и был украинским активистом.



Оккупационные власти РФ задержали Балуха в 2016 году. Тогда он вывесил на своем доме украинский флаг и прикрепил табличку "Улица героев Небесной Сотни". Владимира приговорили к пяти годам заключения. Балух свою вину не признавал и в знак протеста неоднократно объявлял голодовку.



7 сентября в рамках обмена пленными между Украиной и Россией, пленник Кремля вернулся на Родину.

Освобожденные из российского плена украинцы / инфографика 24 канала