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      Я их троллил, – Балух рассказал, как вывесил украинский флаг в Крыму

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      Балух рассказал, как троллил оккупантов украинским флагом
      Балух рассказал, как троллил оккупантов украинским флагом / ukrinform.ua

      Освобожденный из российского плена Владимир Балух вывесил в 2016 году украинский флаг на своем доме в Крыму, чтобы "потроллить" российских оккупантов, захвативших полуостров.

      Балух ожидал претензии к украинскому флагу от местных жителей. Но, к нему пришли подконтрольные России правоохранители, передает "Радио Крым.Реалии".

      Читайте также: Крым все больше разворачивается в сторону Украины, – Балух о ситуации на аннексированном полуострове

      Я ждал, когда висел флаг и развевался над селом, когда и кто придет ко мне из местных с претензией и скажут: "Сними, ты вот нас провоцируешь". У меня было что ответить: аргументация была, все было. Но никто не пришел, а пришли правоохранительные органы ... Оказывается, что я провоцировал. Да, на самом деле я их троллил, если говорить современным языком,
      – сказал Балух.

      Бывший политзаключенный объяснил, что вывесил флаг Украины потому, что Россия позволила себе незаконно изменить границу другого государства, "прийти ко мне домой и сказать, что это уже не твой дом и твоей национальности вообще не существует".

      К тому же, российские силовики и местные власти на оккупированном полуострове угрожали Балуху из-за украинского флаг еще до ареста.

      Что известно о Владимире Балуха?
      Владимир Балух родом из Крыма. Занимался фермерством и был украинским активистом.

      Оккупационные власти РФ задержали Балуха в 2016 году. Тогда он вывесил на своем доме украинский флаг и прикрепил табличку "Улица героев Небесной Сотни". Владимира приговорили к пяти годам заключения. Балух свою вину не признавал и в знак протеста неоднократно объявлял голодовку.

      7 сентября в рамках обмена пленными между Украиной и Россией, пленник Кремля вернулся на Родину.

      звільнені з полону Росії українціОсвобожденные из российского плена украинцы / инфографика 24 канала

      blog_ava
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      Теги: Украина – Россия Новости Украины Новости политики Владимир Балух Аннексия Крыма Новости Крыма Украинцы в плену РФ
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