Я їх тролив, – Балух розповів, як вивісив український прапор в Криму

Звільнений з російського полону Володимир Балух вивісив у 2016 році український прапор на своєму будинку в Криму, щоб "потролити" російських окупантів, які захопили півострів.

Балух очікував на претензії щодо українського стяга від місцевих селян. Але, до нього прийшли підконтрольні Росії правоохоронці, передає "Радіо Крим.Реалії".

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Я чекав, коли висів прапор і майорів над селом, коли і хто прийде до мене з селян із претензією і скажуть: "Зніми, ти ось нас провокуєш". У мене було що відповісти: аргументація була, все було. Але ніхто не прийшов, а прийшли правоохоронні органи... Виявляється, що я провокував. Так, насправді я їх тролив, якщо говорити сучасною мовою,

– сказав Балух.

Колишній політв'язень пояснив, що вивісив прапор України тому, що Росія дозволила собі незаконно змінити кордон іншої держави, "прийти до мене додому і сказати, що це вже не твій будинок і твоєї національності взагалі не існує".

До того ж, російські силовики і місцева влада на окупованому півострові погрожували Балуху через український прапор ще до його арешту.

Що відомо про Володимира Балуха?Володимир Балух родом із Криму. Займався фермерством та був українським активістом.



Окупаційна влада РФ затримала Балуха у 2016 році. Тоді він вивісив на своєму будинку український прапор та прикріпив табличку "Вулиця героїв Небесної Сотні". Володимира засудили до п'яти років ув'язнення. Балух свою провину не визнавав і на знак протесту неодноразово оголошував про голодування.



7 вересня в рамках обміну полоненими між Україною та Росією, бранець Кремля повернувся на Батьківщину.



Звільнені з російського полону українці / інфографіка 24 каналу