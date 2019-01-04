"Я могу сделать это в одежде монаха": японцы запустили необычный флешмоб

Японцы в Сети запустили флешмоб, озаглавленный "Я могу сделать это в одежде монаха". Они распространяют видео, на котором выполняют в кимоно различные трюки и действия. Флешмоб начали после инцидента, когда полицейский префектуры Фукуи оштрафовал монаха, который управлял автомобилем в кимоно.

Об этом сообщили на сайте Japan News.

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Полицейский выписал штраф в размере 6 тысяч иен, что примерно 1529 гривен. По его мнению, вождение в кимоно могло повлиять на безопасность. Монах отказался платить штраф и заявил, что уже 20 лет без проблем ездит в таком виде.

Стоит отметить, что местное законодательство запрещает управлять машиной в одежде с длинными рукавами. Но не все кимоно подпадают под этот закон. Теперь за неуплату штрафа священнослужителя может ждать суд, однако он уже заявил о готовности отстаивать безопасность своего кимоно.

В конце концов люди, участвующие во флешмобе, поддерживают японца. Они выполняют всевозможные трюки, играют на музыкальных инструментах, танцуют и занимаются спортом в кимоно.