"Я можу зробити це в одязі ченця": японці запустили незвичний флешмоб

Японці у мережі запустили флешмоб, що має назву "Я можу зробити це в одязі ченця". Вони поширюють відео, на якому виконують у кімоно різні трюки та дії. Флешмоб розпочали через інцидент, коли поліцейський префектури Фукуї оштрафував ченця, який керував автомобілем у кімоно.

Про це повідомили на сайті Japan News.

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Поліцейський виписав штраф у розмір 6 тисяч єн, що приблизно 1529 гривень. На його думку, водіння у кімоно могло вплинути на безпеку. Натомість чернець відмовився платити штраф і заявив, що вже 20 років без проблем їздить у такому вигляді.

Варто зазначити, що місцеве законодавство забороняє керувати машиною в одязі з довгими рукавами. Але не всі кімоно підпадають під цей закон. Тепер за несплату штрафу священнослужителя може чекати суд, проте він вже заявив про готовність відстоювати безпеку свого кімоно.

Зрештою люди, які беруть участь у флешмобі, підтримують японця. Вони виконують різноманітні трюки, грають на музичних інструментах, танцюють та займаються спортом у кімоно.