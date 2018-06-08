Я надеюсь, что Василенко в таком возрасте заботится о своей репутации, – Шабунин

Странные пути украинского парламента, сначала, когда выбирали аудитора НАБУ, им показался непрофессиональным Роберт Сторч, человек, который сейчас является аудитором всей разведывательной системы США. На этот раз недостаточно профессиональным для большинства показался Файерстоун – американский прокурор, юрист на глобальном уровне, а также невъездной в Россию из-за своей работы.

Об этом в прямом эфире 24 Канала рассказал председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

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По его словам, он не против новоизбранного аудитора НАБУ 81-летнего Владимира Василенко. Он имеет хорошую репутацию и это хорошо, но человек на глобальном уровне с отличной репутацией – это разница.

"Петр Алексеевич скажет, что не хватает звезд, и он такой классный, такой честный подаст Файерстоуна. Но это уже ничего не меняет, потому что есть два украинца", – отметил Шабунин.

Виталий Шабунин добавил, что сын господина Василенко работает в квалифкомиссии судей, в той самой комиссии, которая провела "замечательный" набор в Верховный суд, где каждый четвертый не добропорядочный судья.

"Я надеюсь, что и Василенко, и Боромецкий в таком возрасте заботятся о своей репутации", – председатель правления ГПК.