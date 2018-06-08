Я сподіваюсь, що Василенко дбає про свою репутацію, – Шабунін

Дивні шляхи українського парламенту, спершу, коли обирали аудитора НАБУ, їм здався непрофесійним Роберт Сторч людина, яка зараз є аудитором усієї розвідувальної системи США. Цього разу недостатньо професійним для більшості здався Файєрстоун – американський прокурор, юрист на глобальному рівні, а також нев’їздний в Росію через свою роботу.

Таку думку у прямому ефірі 24 Каналу висловив голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

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За його словами, він не проти новообраного аудитора НАБУ 81-річного Володимира Василенка. Він має хорошу репутацію і це добре, але людина на глобальному рівні з чудовою репутацією – це різниця.

"Петро Олексійович скаже, що бракує зірок і він такий класний, такий чесний подасть Файєрстоуна. Але це вже нічого не міняє, бо є два українці", – зазначив Шабунін.

Віталій Шабунін додав, що син пана Василенка працює в кваліфкомісії суддів, в тій самій комісії, яка провела "чудовий" набір до Верховного суду, де кожен четвертий недоброчесний суддя.

"Я сподіваюсь, що і Василенко, і Боромецький в такому віці дбають про свою репутацію", – голова правління ЦПК.

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