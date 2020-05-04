Я не парюсь по поводу новых больных коронавирусом, – Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что не особенно озабочен выявлением новых случаев COVID-19.

По мнению белорусского президента, следует взглянуть на ситуацию с пневмониями. Прирост за последние 4 месяца – 40-50 случаев по сравнению с прошлым годом. Для белорусской системы здравоохранения это – мизер. Об этом Лукашенко заявил на совещании 3 мая, сообщают Белновости.

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Если откровенно, анализируя все эти ваши "простыни", которые вы мне присылаете каждое утро и вечер, я не особо "парюсь" по поводу новых коронавирусниых больных. Что меня более всего настораживает: не всегда тесты дают точные показатели,

– отметил Лукашенко.

Отметим, что по состоянию на 4 мая в Беларуси зафиксировано 16 705 случаев коронавируса, 99 человек умерли. От COVID-19 выздоровели 3 196 человек.

Коротко об отношении Лукашенко к вспышки коронавирус

Лукашенко решил не отменять военный парад к 9 мая . Он настаивает, что парад – это слишком "эмоциональная и глубоко идеологическая вещь".

. Он настаивает, что парад – это слишком "эмоциональная и глубоко идеологическая вещь". В разгар коронавируса в Беларуси провели субботни к. Лукашенко среди прочих тоже сажал деревья в селе неподалеку от Чернобыля. О соблюдении дистанции не говорилось, многие из участников субботника были без масок.

к. Лукашенко среди прочих тоже сажал деревья в селе неподалеку от Чернобыля. О соблюдении дистанции не говорилось, многие из участников субботника были без масок. 22 апреля правительство временно запретило вывоз из Беларуси аппаратуры для кислородной терапии, искусственного дыхания или иной терапевтической дыхательной аппаратуры.

На самом деле белорусы хотят карантина и считают решение Александра Лукашенко сумасшедшим. Есть уже более 60 тысяч граждан, которые подписали петицию, в которой призывают власти ввести карантин.

и считают решение Александра Лукашенко сумасшедшим. Есть уже более 60 тысяч граждан, которые подписали петицию, в которой призывают власти ввести карантин. Лукашенко не раз заявлял, что вируса COVID-19 не существует, а потому белорусам не нужно волноваться. Ситуацию с пандемией называл "коронапсихозом".

Президент Беларуси также считает, что изоляция – не действенный метод борьбы с коронавирусом. По его мнению, это наоборот может способствовать ухудшению состояния тех, кто уже заразился вирусом.



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