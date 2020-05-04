Я не парюсь по поводу новых больных коронавирусом, – Лукашенко
Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что не особенно озабочен выявлением новых случаев COVID-19.
По мнению белорусского президента, следует взглянуть на ситуацию с пневмониями. Прирост за последние 4 месяца – 40-50 случаев по сравнению с прошлым годом. Для белорусской системы здравоохранения это – мизер. Об этом Лукашенко заявил на совещании 3 мая, сообщают Белновости.
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Если откровенно, анализируя все эти ваши "простыни", которые вы мне присылаете каждое утро и вечер, я не особо "парюсь" по поводу новых коронавирусниых больных. Что меня более всего настораживает: не всегда тесты дают точные показатели,
– отметил Лукашенко.
Отметим, что по состоянию на 4 мая в Беларуси зафиксировано 16 705 случаев коронавируса, 99 человек умерли. От COVID-19 выздоровели 3 196 человек.
Коротко об отношении Лукашенко к вспышки коронавирус
- Лукашенко решил не отменять военный парад к 9 мая. Он настаивает, что парад – это слишком "эмоциональная и глубоко идеологическая вещь".
- В разгар коронавируса в Беларуси провели субботник. Лукашенко среди прочих тоже сажал деревья в селе неподалеку от Чернобыля. О соблюдении дистанции не говорилось, многие из участников субботника были без масок.
- 22 апреля правительство временно запретило вывоз из Беларуси аппаратуры для кислородной терапии, искусственного дыхания или иной терапевтической дыхательной аппаратуры.
- На самом деле белорусы хотят карантина и считают решение Александра Лукашенко сумасшедшим. Есть уже более 60 тысяч граждан, которые подписали петицию, в которой призывают власти ввести карантин.
- Лукашенко не раз заявлял, что вируса COVID-19 не существует, а потому белорусам не нужно волноваться. Ситуацию с пандемией называл "коронапсихозом".
- Президент Беларуси также считает, что изоляция – не действенный метод борьбы с коронавирусом. По его мнению, это наоборот может способствовать ухудшению состояния тех, кто уже заразился вирусом.