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      НОВИНИ ЧЕРКАС КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
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      НОВИНИ ЧЕРКАС КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020

      Я не парюсь щодо нових хворих на коронавірус, – Лукашенко

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      Лукашенко заявив, що не париться щодо коронавірусу 4 травня 2020
      Олександр Лукашенко / 112 Украина

      Президент Білорусі Олександр Лукашенко повідомив, що не особливо занепокоєний виявленням нових випадків COVID-19.

      На думку білоруського президента, слід поглянути на ситуацію з пневмоніями. Приріст за останні 4 місяці – 40 – 50 випадків у порівнянні з минулим роком. Для білоруської системи охорони здоров'я це – мізер. Про це Лукашенко заявив на нараді 3 травня, повідомляють Белновости.

      До теми Коронавірус не завадить: Лукашенко оголосив про парад 9 травня в Білорусі

      Якщо відверто, аналізуючи усі ці ваші "простирадла", які ви мені присилаєте кожен ранок і вечір, я не особливо "парюсь" щодо нових коронавірусних хворих. Що мене понад усе насторожує: не завжди тести дають точні показники,
      – зазначив Лукашенко.

      Зазначмо, що станом на 4 травня в Білорусі зафіксовано 16 705 випадків коронавірусу, 99 людей померли. Від COVID-19 одужали 3 196 осіб.

      Коротко про ставлення Лукашенка до спалаху коронавірусу

      • Лукашенко вирішив не скасовувати військовий парад до 9 травня. Він наполягає, що парад – це занадто "емоційна та глибоко ідеологічна річ".
      • У розпал коронавірусу в Білорусі провели суботник. Лукашенко серед інших теж садив дерева у селі неподалік Чорнобиля. Про дотримання дистанції не йшлось, багато з учасників суботнику були без масок.
      • 22 квітня уряд тимчасово заборонив вивезення з Білорусі апаратури для кисневої терапії, штучного дихання або іншої терапевтичної дихальної апаратури.
      • Насправді білоруси хочуть карантину й вважають рішення Олександра Лукашенка божевільним. Є вже понад 60 тисяч громадян, які підписали петицію, у якій закликають владу ввести карантин.
      • Лукашенко не раз заявляв, що вірусу COVID-19 не існує, а тому білорусам не потрібно хвилюватися. Ситуацію з пандемією називав "коронапсихозом".
      • Президент Білорусі також вважає, що ізоляція – не дієвий метод боротьби з коронавірусом. На його думку, це навпаки може сприяти погіршенню стану тих, хто вже заразився вірусом.

      чому варто лишатись вдома
      Чому варто лишатись вдома / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Коронавірус COVID-19 Новини політики Олександр Лукашенко Новини Білорусі
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