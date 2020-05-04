Я не парюсь щодо нових хворих на коронавірус, – Лукашенко
Президент Білорусі Олександр Лукашенко повідомив, що не особливо занепокоєний виявленням нових випадків COVID-19.
На думку білоруського президента, слід поглянути на ситуацію з пневмоніями. Приріст за останні 4 місяці – 40 – 50 випадків у порівнянні з минулим роком. Для білоруської системи охорони здоров'я це – мізер. Про це Лукашенко заявив на нараді 3 травня, повідомляють Белновости.
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Якщо відверто, аналізуючи усі ці ваші "простирадла", які ви мені присилаєте кожен ранок і вечір, я не особливо "парюсь" щодо нових коронавірусних хворих. Що мене понад усе насторожує: не завжди тести дають точні показники,
– зазначив Лукашенко.
Зазначмо, що станом на 4 травня в Білорусі зафіксовано 16 705 випадків коронавірусу, 99 людей померли. Від COVID-19 одужали 3 196 осіб.
Коротко про ставлення Лукашенка до спалаху коронавірусу
- Лукашенко вирішив не скасовувати військовий парад до 9 травня. Він наполягає, що парад – це занадто "емоційна та глибоко ідеологічна річ".
- У розпал коронавірусу в Білорусі провели суботник. Лукашенко серед інших теж садив дерева у селі неподалік Чорнобиля. Про дотримання дистанції не йшлось, багато з учасників суботнику були без масок.
- 22 квітня уряд тимчасово заборонив вивезення з Білорусі апаратури для кисневої терапії, штучного дихання або іншої терапевтичної дихальної апаратури.
- Насправді білоруси хочуть карантину й вважають рішення Олександра Лукашенка божевільним. Є вже понад 60 тисяч громадян, які підписали петицію, у якій закликають владу ввести карантин.
- Лукашенко не раз заявляв, що вірусу COVID-19 не існує, а тому білорусам не потрібно хвилюватися. Ситуацію з пандемією називав "коронапсихозом".
- Президент Білорусі також вважає, що ізоляція – не дієвий метод боротьби з коронавірусом. На його думку, це навпаки може сприяти погіршенню стану тих, хто вже заразився вірусом.
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