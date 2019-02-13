Я не помню цели выдачи, – глава ГБР объяснил, почему получил наградной пистолет

О государственной охране, назначении на должность и отношениях с Сергеем Пашинским – в программе "Вот оно как" с Денисом Бигусом и Алисой Юрченко рассказал директор Государственного бюро расследований Роман Труба.

О госохране и оружие

– У меня есть наградное оружие – "Форд". Я наверное один из немногих правоохранителей, который не имеет охраны. Я передвигаюсь по городу без всякой охраны. Это в то время, когда мы расследуем категорию важных дел.

Как работает Государственное бюро расследований и чем отличается от НАБУ? Смотрите первую часть интервью с директором ГБР

Это оружие хранится у меня дома или в кабинете в сейфах. На улице я с ним не хожу. Он у меня с 2018 года, когда я уже был на должности директора Государственного бюро расследований.

– Я его получил от правоохранительной структуры, но не от Администрации Президента. Я не помню, какова была цель его выдачи. Я его получил, когда обратился в структуру, поскольку не имею охраны.

Позже Роман Труба подтвердил, что оружие ему выдало Управление государственной охраны.

О назначении на должность ГБР

– Конкурсный отбор на должность директора и на должность заместителя длился полтора года. Все претенденты, которые подавали свои заявил проходили многоэтапный процесс. Уже на завершающем этапе я изъявил желание принять участие в конкурсе на должность директора ГБР.

Как проходил отбор на должность директора ГБР?Сначала га должность главы Государственного бюро расследований претендовал не Роман Труба. По крайней мере на открытом конкурсе, как это часто бывает в Украине, абсолютным фаворитом считался на тот момент действующий сотрудник президентской администрации Алексей Горащенков. Однако буквально за два дня до финального решения комиссии он попал в огромный скандал. В это время подал заявление Роман Труба на должность директора органа, хотя до того он претендовал лишь на заместителя директора.

– Логично, когда человек на протяжении большого периода времени понимает, что он находится в аналогичных условиях, как и с кандидатами на должность директора, так и с кандидатами на должность заместителя ГБР. Я решил принять участие в конкурсе на все три должности – директора, первого заместителя и заместителя.

Для меня это не является загадкой (о скором назначении Романа Трубы головой ГБР, – 24 канал), ведь я не вижу здесь каких-то особых совпадений. Они не были умышленными. Никаких звонков перед этим ко мне не было ни от кого.

По его словам, когда он включил телефон, то было больше сотни сообщений от друзей и знакомых.

Что такое Госудраственное бюро расследований?Это правоохранительный орган Украины, который окончательно переберет на себя функцию досудебного следствия от прокуратуры. ГБР заработало 27 ноября 2018 года. Идеология ведомства заключается в том, что оно будет расследовать уголовные производства, в которых фигурируют правоохранители, судьи и высшие служащие.

Об отношениях с Сергеем Пашинским

Журналистка Алиса Юрченко рассказала, что назначение Романа Трубы на должность председателя ГБР связывали с нардепом от "Народного фронта" Сергеем Пашинским. Однако позже появилась информация, что отношения с ним испортились. На что председатель ГБР ответил:

У меня сейчас такие же отношения с ним (Сергеем Пашинским, – 24 канал) как и в январе 2018 года. Мы познакомились с Сергеем Владимировичем уже когда я был назначен на должность директора ГБР. Общались с ним только в сессионном зале и в комитетах, которые я посещал.