Я не пригадую мети видачі, – голова ДБР пояснив, чому отримав нагородний пістолет

Про державну охорону, призначення на посаду та стосунки з Сергієм Пашинським – у програмі "Он воно як" з Денисом Бігусом та Алісою Юрченко розповів директор Державного бюро розслідувань Роман Труба.

Про держохорону та зброю

– В мене є нагородна зброя – "Форд". Я напевно один з небагатьох правоохоронців, який не має охорони. Я пересуваюсь по місту без жодного охоронця. Це в той час, коли ми розслідуємо категорію важливих справ.

Як працює Державне бюро розслідувань та чим відрізняється від НАБУ? Дивіться першу частину інтерв'ю з директором ДБР

Ця зброя зберігається в мене вдома або в кабінеті в сейфах. На вулиці я з ним не ходжу. Він в мене з 2018 року, коли я вже був на посаді директора Державного бюро розслідувань.

– Я його отримав від правоохоронної структури, але не від Адміністрації Президента. Я не пригадую, яка була мета його видачі. Я його отримав, коли звернувся в структуру, оскільки не маю охорони.

Пізніше Роман Труба підтвердив, що зброю йому видало Управління державної охорони.

Про призначення на посаду ДБР

– Конкурсний відбір на посаду директора і на посаду заступника тривав півтора року. Всі претенденти, які подавали свої заявив проходили багатоетапний процес. Вже на завершальному етапі я виявив бажання взяти участь в конкурсі на посаду директора ДБР.

Як відбувався відбір на посаду директора ДБР?Спершу на посаду очільника Державного бюро розслідувань претендував не Роман Труба. Принаймні на відкритому конкурсі, як це часто буває в Україні, абсолютним фаворитом вважався на той момент чинний співробітник президентської адміністрації Олексій Горащенков. Однак буквально за два дні до фінального рішення комісії він потрапив у величезний скандал. В цей час подав заяву Роман Труба на посаду директора органу, хоча до того він претендував лише на заступника директора.

– Логічно, коли людина протягом великого періоду часу розуміє, що він перебуває в аналогічних умовах як і з кандидатами на посаду директора, так і з кандидатами на посаду заступника ДБР. Я вирішив взяти участь в конкурсі на всі три посади – директора, першого заступника і заступника.

Для мене це не є загадкою (про швидке призначення Романа Труби головою ДБР, – 24 канал), адже я не бачу тут якихось особливих збігів. Вони не були умисними. Жодних дзвінків перед тим до мене не було ні від кого.

За його словами, коли він ввімкнув телефон, то було більше сотні повідомлень від друзів та знайомих.

Що таке Державне бюро розслідувань?Це правоохоронний орган України, який остаточно перебере на себе функцію досудового (попереднього) слідства від прокуратури. ДБР запрацювало 27 листопада 2018 року. Ідеологія відомства полягає в тому, що воно буде розслідувати кримінальні провадження, в яких фігурують правоохоронці, судді і найвищі службовці.

Про стосунки з Сергієм Пашинським

Журналістка Аліса Юрченко розповіла, що призначення Романа Труби на посаду голови ДБР пов'язували із нардепом від "Народного фронту" Сергієм Пашинським. Однак пізніше з'явилась інформація, що стосунки з ним зіпсувались. На що голова ДБР відповів:

В мене нині такі ж самі стосунки з ним (Сергієм Пашинським, – 24 канал) як і в січні 2018 року. Ми познайомились з Сергієм Володимировичем вже коли я був призначений на посаду директора ДБР. Спілкувались з ним лише в сесійній залі й на комітетах, які я відвідував.