Я не сдаюсь и не сдамся, – Порошенко снова обратился к украинцам

Президент Украины Петр Порошенко записал новое видеообращение к гражданам Украины, в котором заявил, что собирается бороться за государство, и пытается достучаться до его граждан всеми методами.

Новое видеообращение действующий Президент Украины опубликовал на своей странице в Facebook.

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Он заявил, что в течение пяти лет мало внимания уделял общению с людьми, и именно поэтому, сейчас пытается достучаться до каждого. И для этого использует все возможности, даже прибегая к методам своего оппонента.

И сейчас я понял, что мало с вами говорил, я занимался страной. И поэтому сейчас я пытаюсь достучаться до вас всеми средствами. Использую методы оппонента, и возможно даже выгляжу необычно, но я этого не боюсь, если так вы меня услышите. Я не сдаюсь и не сдамся. Я буду бороться за Украину как Президент, как кандидат, как гражданин,

– заявил Порошенко.

Смотрите видеообращение Петра Порошенко

Заметим, что уже сегодня, 19 апреля, на Общественном состоятся дебаты кандидатов на пост Президента Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

Когда и где состоятся дебаты между Порошенко и Зеленским?Кандидаты в президенты вызвали друг друга на дебаты еще до того, когда стали известны официальные результаты первого тура выборов президента. Оба прошли во второй тур и после долгих споров и эпопеи со сдачей анализов штабы Зеленского и Порошенко договорились провести дебаты

19 апреля (пятница) в 19:00 на НСК "Олимпийский". После этого Порошенко отправится на теледебаты на Общественное, которые стартуют в 21:00. Зеленского там не будет.



Запускать зрителей на "Олимпийский" начнут в 16:00. Полиция ожидает до 60 тысяч посетителей. Кстати, все билеты на дебаты уже закончились.