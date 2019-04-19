Я не здаюся і не здамся, – Порошенко знову звернувся до українців

Президент України Петро Порошенко записав нове відеозвернення до громадян України, в якому заявив, що збирається боротися за державу, та намагається достукатися до її громадян усіма методами.

Нове відеозвернення чинний Президент України опублікував на своїй сторінці у Facebook.

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Він заявив, що протягом п'яти років мало уваги приділяв спілкуванню з людьми, і саме тому, зараз намагається достукатися до кожного. І для цього використовує всі можливості, навіть вдаючись до методів свого опонента.

І зараз я зрозумів, що мало з вами говорив, я займався країною. І тому зараз я намагаюся достукатися до вас всіма засобами. Використовую методи опонента, і можливо навіть виглядаю незвично, але я цього не боюся, якщо так ви мене почуєте. Я не здаюся і не здамся. Я буду боротися за Україну як Президент, як кандидат, як громадянин,

– заявив він.

Дивіться відеозвернення Петра Порошенка



Зауважимо, що вже сьогодні, 19 квітня, на Суспільному відбудуться дебати кандидатів на пост Президента України Петра Порошенка та Володимира Зеленського.

Коли і де відбудуться дебати між Порошенком і Зеленським?Кандидати у президенти викликали один одного на дебати ще до того, коли стали відомі офіційні результати першого туру виборів президента. Обоє пройшли до другого туру і після довгих суперечок та епопеї зі здачею аналізів штаби Зеленського та Порошенка домовились провести дебати 19 квітня (п’ятниця) о 19:00 на НСК "Олімпійський". Після цього Порошенко вирушить на теледебати на Суспільне, які стартують о 21:00. Зеленського там не буде.



Запускати глядачів на "Олімпійський" почнуть о 16:00. Поліція очікує до 60 тисяч відвідувачів. До речі, всі квитки на дебати вже закінчилися.