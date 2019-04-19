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      ПРИВАТБАНК ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      ПРИВАТБАНК ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Я не здаюся і не здамся, – Порошенко знову звернувся до українців

      710 Читать новость на русском
      Петро Порошенко
      Петро Порошенко / Getty Images

      Президент України Петро Порошенко записав нове відеозвернення до громадян України, в якому заявив, що збирається боротися за державу, та намагається достукатися до її громадян усіма методами.

      Нове відеозвернення чинний Президент України опублікував на своїй сторінці у Facebook.

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      Він заявив, що протягом п'яти років мало уваги приділяв спілкуванню з людьми, і саме тому, зараз намагається достукатися до кожного. І для цього використовує всі можливості, навіть вдаючись до методів свого опонента.

      І зараз я зрозумів, що мало з вами говорив, я займався країною. І тому зараз я намагаюся достукатися до вас всіма засобами. Використовую методи опонента, і можливо навіть виглядаю незвично, але я цього не боюся, якщо так ви мене почуєте. Я не здаюся і не здамся. Я буду боротися за Україну як Президент, як кандидат, як громадянин,
      – заявив він.

      Дивіться відеозвернення Петра Порошенка


      Зауважимо, що вже сьогодні, 19 квітня, на Суспільному відбудуться дебати кандидатів на пост Президента України Петра Порошенка та Володимира Зеленського. 

      Коли і де відбудуться дебати між Порошенком і Зеленським?Кандидати у президенти викликали один одного на дебати ще до того, коли стали відомі офіційні результати першого туру виборів президента. Обоє пройшли до другого туру і після довгих суперечок та епопеї зі здачею аналізів штаби Зеленського та Порошенка домовились провести дебати 19 квітня (п’ятниця) о 19:00 на НСК "Олімпійський". Після цього Порошенко вирушить на теледебати на Суспільне, які стартують о 21:00. Зеленського там не буде.

      Запускати глядачів на "Олімпійський" почнуть о 16:00. Поліція очікує до 60 тисяч відвідувачів. До речі, всі квитки на дебати вже закінчилися.

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      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 Канал
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