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      "Я обещал безопасность американскому народу": Трамп вспомнил свое предвыборное обещание

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      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / Getty images

      Президент США Дональд Трамп вспомнил, что стена на границе с Мексикой была еще в его предвыборных обещаниях.

      Об этом он написал в своем Twitter.

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      У меня есть план по завершению работы. Но чтобы понять этот план, вы должны понять тот факт, что я выиграл выборы и я обещал безопасность американскому народу. Частью этого обещания была стена на южной границе. Выборы имеют последствия!
      – подчеркнул глава Белого дома.

      Он также добавил о масштабном гуманитарном кризисе на южной границе.

      "Мы вылетим надолго, если демократы не вернутся с "отпусков" к работе. Я в Белом доме и готов подписывать!" – сказал президент США.

      Напомним, в США уже третью неделю подряд продолжается правительственный "шатдаун" из-за отказа Конгресса США принимать финансирования более 5 миллиардов долларов в бюджете 2019 на выполнение предвыборного обещания Дональда Трампа построить стену на границе США и Мексики.

      Из-за строительства стены между США и Мексикой, вечером 8 января Трамп заявил о своем обращении к американцам, чтобы объявить о введении чрезвычайного положения.

      Что такое "шатдаун"?Это временная частичная остановка работы государственных органов. В истории Соединенных Штатов до 2018 года "шатдаун" проходил 17 раз. Последний раз – в 2013 году из-за несвоевременно принятого бюджета.

      Теги: Новости политики Новости США Мексика Дональд Трамп
      Источник: 24 Канал
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