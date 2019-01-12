"Я обещал безопасность американскому народу": Трамп вспомнил свое предвыборное обещание

Президент США Дональд Трамп вспомнил, что стена на границе с Мексикой была еще в его предвыборных обещаниях.

Об этом он написал в своем Twitter.

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У меня есть план по завершению работы. Но чтобы понять этот план, вы должны понять тот факт, что я выиграл выборы и я обещал безопасность американскому народу. Частью этого обещания была стена на южной границе. Выборы имеют последствия!

– подчеркнул глава Белого дома.

Он также добавил о масштабном гуманитарном кризисе на южной границе.

"Мы вылетим надолго, если демократы не вернутся с "отпусков" к работе. Я в Белом доме и готов подписывать!" – сказал президент США.

Напомним, в США уже третью неделю подряд продолжается правительственный "шатдаун" из-за отказа Конгресса США принимать финансирования более 5 миллиардов долларов в бюджете 2019 на выполнение предвыборного обещания Дональда Трампа построить стену на границе США и Мексики.



Из-за строительства стены между США и Мексикой, вечером 8 января Трамп заявил о своем обращении к американцам, чтобы объявить о введении чрезвычайного положения.

Что такое "шатдаун"?Это временная частичная остановка работы государственных органов. В истории Соединенных Штатов до 2018 года "шатдаун" проходил 17 раз. Последний раз – в 2013 году из-за несвоевременно принятого бюджета.