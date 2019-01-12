"Я обіцяв безпеку американському народу": Трамп несподівано пригадав свою передвиборчу обіцянку

Президент США Дональд Трамп пригадав, що стіна на кордоні з Мексикою була ще в його передвиборчих обіцянках.

Про це він написав у своєму Twitter.

Читайте також: "Я жорсткіший": Трамп емоційно висловився про Росію у своєму Twitter

У мене є план щодо завершення роботи. Але щоб зрозуміти цей план, ви повинні зрозуміти той факт, що я виграв вибори і я обіцяв безпеку американському народу. Частиною цієї обіцянки була стіна на південному кордоні. Вибори мають наслідки!

– наголосив глава Білого дому.

Він також додав про масштабну гуманітарну кризу на південному кордоні.

"Ми вилетимо надовго, якщо демократи не повернуться з "відпусток" до роботи. Я в Білому домі і готовий підписувати!" – сказав президент США.

Нагадаємо, у США вже третій тиждень поспіль триває урядовий "шатдаун" через відмову Конгресу США ухвалювати фінансування понад 5 мільярдів доларів у бюджеті 2019 року на виконання виборчої обіцянки Дональда Трампа побудувати стіну на кордоні США та Мексики.



Через будівництво стіни між США і Мексикою, ввечері 8 січня Трамп заявив про своє звернення до американців, щоб оголосити про введення надзвичайного стану.

Що таке "шатдаун"?Це тимчасова часткова зупинка роботи державних органів. В історії Сполучених Штатів до 2018 року "шатдаун" відбувався 17 разів. Востаннє – у 2013 році через несвоєчасно прийнятий бюджет.