"Я жорсткіший": Трамп емоційно висловився про Росію у своєму Twitter

Президент США Дональд Трамп заявив, що займає досить жорстку позицію по відношенню до Росії. Проте водночас американський лідер висловив сподівання про покращення відносин між Москвою та Вашингтоном.

Про це він написав у своєму Twitter.

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Я набагато жорсткіше по відношенню до Росії, ніж були Обама, Буш чи Клінтон. Можливо, навіть більш жорсткий, ніж будь-який інший президент,

– написав він.

Попри це Трамп висловив свої сподівання на те, що відносини між США та Росією невдовзі покращаться.

"У той же самий час, як я часто говорив, порозумітися з Росією - це добре. Я цілком сподіваюся на те, що одного разу у нас знову будуть хороші відносини з Росією", – додав глава Білого дому.

I have been FAR tougher on Russia than Obama, Bush or Clinton. Maybe tougher than any other President. At the same time, & as I have often said, getting along with Russia is a good thing, not a bad thing. I fully expect that someday we will have good relations with Russia again! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 января 2019 г.

Нагадаємо, непрості відносини США та Росії у 2018 році погіршилися, зокрема, через недотримання останньою ракетного договору, яки уклали ще у 1987 році. Так, 4 грудня держсекретар США Майк Помпео заявив, що його країна вийде з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, якщо Росія протягом 60 днів не повернеться до його виконання.



Ще раніше, у жовтні, президент США Дональд Трамп оголосив про вихід його держави з Договору про ліквідацію РСМД через порушення Росією умов договору.



У Росії на можливе розірвання договору реагують звинуваченнями та все новими й новими закидами у бік США. Зокрема, нещодавно Володимир Путін наголосив, що в разі скасування домовленостей Росії вдасться "гарантувати собі безпеку", а "людству має вистачити здорового глузду", аби не розвивати конфлікт.



Окрім цього, Трамп відмовився проводити зустріч із Путіним під час саміте G20 через дії Росії проти України поблизу Керченської протоки.