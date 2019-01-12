18:14
12 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІР ДЖЕФФ БЕЗОС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Космічні "перемоги" Росії. Делікатеси для Путіна
      Вєсті Кремля
      21:59, 11 січня
      Вєсті.UA: Магічні артефакти Лаври. Нова політсила від Супрун
      Вєсті.UA
      20:13, 11 січня
      На які дурощі "Укрзалізниця" спускає мільйони: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 11 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Українські музичні кліпи. Частина 1
      Згадати все
      12:18, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІР ДЖЕФФ БЕЗОС

      "Я жорсткіший": Трамп емоційно висловився про Росію у своєму Twitter

      1004 Читать новость на русском
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / Getty images

      Президент США Дональд Трамп заявив, що займає досить жорстку позицію по відношенню до Росії. Проте водночас американський лідер висловив сподівання про покращення відносин між Москвою та Вашингтоном.

      Про це він написав у своєму Twitter.

      Читайте також: Трамп раптово скасував свій візит на економічний форум у Давосі: відома причина

      Я набагато жорсткіше по відношенню до Росії, ніж були Обама, Буш чи Клінтон. Можливо, навіть більш жорсткий, ніж будь-який інший президент, 
      – написав він.

      Попри це Трамп висловив свої сподівання на те, що відносини між США та Росією невдовзі покращаться.

      "У той же самий час, як я часто говорив, порозумітися з Росією - це добре. Я цілком сподіваюся на те, що одного разу у нас знову будуть хороші відносини з Росією", – додав глава Білого дому.

      Нагадаємо, непрості відносини США та Росії у 2018 році погіршилися, зокрема, через недотримання останньою ракетного договору, яки уклали ще у 1987 році. Так, 4 грудня держсекретар США Майк Помпео заявив, що його країна вийде з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, якщо Росія протягом 60 днів не повернеться до його виконання.

      Ще раніше, у жовтні, президент США Дональд Трамп оголосив про вихід його держави з Договору про ліквідацію РСМД через порушення Росією умов договору.

      У Росії на можливе розірвання договору реагують звинуваченнями та все новими й новими закидами у бік США. Зокрема, нещодавно Володимир Путін наголосив, що в разі скасування домовленостей Росії вдасться "гарантувати собі безпеку", а "людству має вистачити здорового глузду", аби не розвивати конфлікт.

      Окрім цього, Трамп відмовився проводити зустріч із Путіним під час саміте G20 через дії Росії проти України поблизу Керченської протоки.

      Теги: Новини Росії Новини США Дональд Трамп
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Российские заводы выживают или доживают без украинских двигателей
      сьогодні , 17:02 Российские заводы выживают или доживают без украинских двигателей
      Злой Одессит 942
      За що насправді сплачують податки заробітчани, студенти та пенсіонери
      сьогодні , 17:00 За що насправді сплачують податки заробітчани, студенти та пенсіонери
      Віталій Шабунін 357
      6 текстів щедрівок для дітей українською мовою
      сьогодні , 16:07 6 текстів щедрівок для дітей українською мовою
      41710
      Сію-сію, посіваю: віншування на Старий Новий рік українською мовою
      сьогодні , 15:45 Сію-сію, посіваю: віншування на Старий Новий рік українською мовою
      20195
      Список кандидатів у Президенти України: хто подав документи у ЦВК
      сьогодні , 13:14 Список кандидатів у Президенти України: хто подав документи у ЦВК
      72569
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Новий рік Україна зустріне з новим бюджетом
       25 грудня 2011 , 14:03 0
      Весною почнеться процедура імпічменту, а вже за рік США матимуть нового президента, – Яковина
       7 січня , 22:52
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук